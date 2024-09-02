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14:58, 2 сентября 2024Мир

В США заявили о риске глобальной войны из-за Украины

Риттер: эскалация конфликта на Украине может привести к глобальной войне

Фото: Reuters

Эскалация конфликта на Украине из-за разрешения Запада бить дальнобойным оружием по России может привести к глобальной войне с применением ядерного оружия. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает агентство Sputnik.

«Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира», — рассказал военный аналитик.

Риттер подчеркнул, что Украина фактически уже является проигравшей стороной. По его словам, подобные разрешения, полученные от Запада, не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию.

Ранее Риттер заявил, что операции ВСУ включая вторжение в Курскую область, были организованы украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать Западу активную военную деятельность Киева. Он добавил, что неудачи украинской армии в Артемовске и Авдеевке, а также провальное контрнаступление в 2023 году показывают, что и в Курской области ВСУ не смогут добиться положительного результата.

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      Максим Габриелян
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