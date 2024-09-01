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21:13, 1 сентября 2024Мир

В США рассказали о причине вторжения ВСУ в Курскую область

Риттер: Зеленский проводит операции ВСУ с целью укрепления западной поддержки

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая вторжение в Курскую область, были организованы Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать Западу активную военную деятельность Киева. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Зеленский очень волнуется из-за политической составляющей этого конфликта с точки зрения сохранения потока денег и оружия на Украину. Поэтому он часто ищет возможности провести военные операции, которые помогут продвинуть противоречащую реальности теорию о способности Украины обеспечивать постоянное сопротивление», — рассказал он.

Риттер подчеркнул, что неудачи украинской армии в Артемовске и Авдеевке, а также провальное контрнаступление в 2023 году показывают, что и в Курской области ВСУ не смогут добиться положительного результата. «Зеленский постоянно ищет возможности продемонстрировать такой жест, но вторжение в Курскую область тоже приведет к краху», — заключил эксперт.

Ранее офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для ВСУ в Курской области. Дэвис отметил кратковременное повышение боевого духа в Киеве после вторжения, но теперь, по его словам, «наступление выдохлось».

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      Артём Верейкин
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