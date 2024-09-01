Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 1 сентября 2024Мир

В США заявили о катастрофическом положении ВСУ под Курском

Отставной офицер США Дэвис: вторжение ВСУ под Курском ослабло

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис отметил кратковременное повышение боевого духа в Киеве после вторжения ВСУ в Курскую область, но теперь, по его словам, «наступление выдохлось». Офицер указал на огромные невосполнимые потери украинских войск, что рано или поздно скажется на действиях армии по всему фронту.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке», — прокомментировал Дэвис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      В Харькове поврежден объект энергетики

      Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло

      Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА на Курскую область

      Оксана Самойлова раскрыла траты на школьную форму

      Экс-участница группы «Мираж» обвинила коллегу в сговоре против нее

      Гладков сообщил о находящихся в крайне тяжелом состоянии детях после обстрела Белгорода

      Стало известно о месте обучения Валиевой

      Полковник высказался о значении боев за Угледар

      Умер народный артист России Алексей Кудинович

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше