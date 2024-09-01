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15:44, 1 сентября 2024Россия

В Кремле рассказали об ответе российских войск на вторжение ВСУ в Курскую область

Песков: ответ РФ на атаку ВСУ в Курской области уже начался

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент разговора опубликован в его Telegram-канале.

Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — прокомментировал Песков.

Он отметил, что сейчас Вооруженные силы РФ предпринимают на поле боя решительные шаги, а также выразил уверенность в том, что усилия по отражению атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут продолжены.

Ранее член палаты лордов британского парламента барон Ричард Балф выразил мнение, что наступательная операция ВСУ в Курской области не могла пройти без одобрения США.

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      Варвара Кошечкина
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