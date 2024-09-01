Лорд Британии: атака ВСУ на Курскую область не могла пройти без согласия США

Наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не могла пройти без одобрения Соединенных Штатов. Такое мнение ТАСС высказал член Палаты лордов британского парламента барон Ричард Балф.

«Я думаю, что вторжение в Курскую область было неожиданным и удивило многих людей. Оно не могло произойти без согласия со стороны Соединенных Штатов. Полагаю, что если бы спросили Великобританию, то она не высказала бы никаких возражений, но она не могла бы быть страной, принимающей окончательное решение», — заявил Балф журналистам.

Предприняв атаку на Курское приграничье, как убежден собеседник агентства, Киев лишь отдалил перспективу мирного завершения конфликта. При этом, по его мнению, ход операции зависит от политической ситуации в Штатах. «(операция ВСУ — прим. Ленты.ру) безусловно, не улучшает перспективы мирных переговоров, но вряд ли в этом направлении будет какое-то движение до президентских выборов в США в начале ноября», — считает Балф.

Он полагает, что итоги текущей президентской кампании в любом случае снизят накал российско-украинского конфликта. «Единственное светлое пятно — ни Харрис, ни Трамп не столь решительны в поддержке продолжения войны, как Байден. Трамп практически точно прекратит вмешательство США. Харрис же — политик с Западного побережья без настоящих связей с Европой. Ее калифорнийская база больше обращена к Азии и Латинской Америки, поэтому я не ожидал бы, что она будет слишком озабочена Европой», — пояснил политик.

Ввиду этого, как добавил британский лорд, важно восстановить рабочие отношения между Европой и Россией. «В конце концов, как сказал Михаил Горбачев, это наш "общеевропейский дом". Не факт, что США — друзья Европы, на самом деле их постоянное вмешательство и попытки развалить РФ опасны для будущего европейского мира и стабильности. Нам нужно сделать шаг назад и заново оценить, каковы наши настоящие интересы», — заключил Балф.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным. Он связал действия Киева с правом на самооборону и отметил, что Украина сама может выбирать способы, как себя защитить. «И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — уточнил генсек.