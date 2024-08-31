Генсек НАТО Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

Наступление ВСУ на Курскую область является законным. С таким мнением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание Welt am Sonntag.

Генсек связал операцию Вооруженных сил Украины с правом Киева на самооборону. Столтенберг оставил за украинской стороной решение, «как защищать себя».

«И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — уточнил он.

Как пишет издание, альянс впервые заявляет об одобрении вторжения украинских военных в Курскую область. В свою очередь, Столтенберг подчеркнул, что Украина не обсуждала с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Вооруженные силы Украины оказались в безвыходном положении в Курской области. По его словам, меньше половины войск, которые изначально вошли в Курскую область, остались в живых.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины в Курской области потеряли дорогостоящую технику от Запада. По его словам, Украина потратила миллиарды долларов, чтобы приобрести эту технику, и в итоге она «исчезла».