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18:31, 30 августа 2024Мир

ВСУ потеряли дорогостоящую западную технику в Курской области

Риттер: Украина потеряла дорогостоящую западную технику в Курской области

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли дорогостоящую технику от Запада. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Украина потратила миллиарды долларов, чтобы приобрести эту технику, и в итоге она «исчезла». «Все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — рассказал Риттер.

Он подчеркнул, что уничтоженная техника должна была использоваться в боях в Донбассе, и назвал решение украинских властей опрометчивым. Так, убежден Риттер, инвестиции от Запада растрачиваются впустую. «Все они уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США», — добавил он.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук рассказал о западной военной технике на территории России. По его словам, точно известно, что ВСУ используют танки Challenger, Abrams, Leopard, а также американские и шведские БМП.

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      Маргарита Миронова
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