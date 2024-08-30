Риттер: Украина потеряла дорогостоящую западную технику в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли дорогостоящую технику от Запада. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Украина потратила миллиарды долларов, чтобы приобрести эту технику, и в итоге она «исчезла». «Все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — рассказал Риттер.

Он подчеркнул, что уничтоженная техника должна была использоваться в боях в Донбассе, и назвал решение украинских властей опрометчивым. Так, убежден Риттер, инвестиции от Запада растрачиваются впустую. «Все они уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США», — добавил он.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук рассказал о западной военной технике на территории России. По его словам, точно известно, что ВСУ используют танки Challenger, Abrams, Leopard, а также американские и шведские БМП.