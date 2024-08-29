Полковник рассказал о западной военной технике на территории России

Полковник Матвийчук: Россия уничтожила часть западных танков на своей территории

Невозможно подсчитать количество западной техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на территории России, в частности, в Курской области, но достоверно известно о применении ряда танков и других видов вооружений, которые ранее были запрещены к применению даже в приграничных зонах страны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Точно известно о присутствии на территории России танков Challenger, Abrams, Leopard. Также — о боевых машинах пехоты, американских, шведских. О бронированных автомобилях и различном оружии. Хотя точное количество не известно, но, приблизительно, на территории нашей страны было уничтожено 70-80 танков, в их числе точно были западные», — сказал полковник.

Матвийчук добавил, что также Россия уничтожила множество танков советского производства, которые теперь используют ВСУ. Он также напомнил, что многое из того, что сегодня использует Украина в Курской области, было запрещено к применению на территории страны.

«Использование танков Abrams точно было запрещено. Но они появились. Также мы знаем об ударах ракетами HIMARS и Storm Shadow», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что за все время боевых действий в российском регионе ВСУ потеряли до 7000 бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.