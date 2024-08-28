Минобороны раскрыло потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 7000 бойцов с момента вторжения в Курскую область

За все время боевых действий после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял до 7000 бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось поразить четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и одну MLRS, а также пять установок зенитных ракетных комплексов, одну РЛС противовоздушной обороны и установку разминирования УР-77.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, до предела эскалируют напряженность.