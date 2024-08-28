Песков оценил влияние вторжения ВСУ в Курскую область на эскалацию конфликта

Песков: вылазки, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, эскалируют конфликт

Вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, до предела эскалируют напряженность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на опасения кандидата в президента США Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны.

«Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — сказал он.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Песков ранее заявлял, что вторжение противника в Курскую область не останется без ответа. «Речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия, они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал представитель Кремля.