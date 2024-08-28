Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 28 августа 2024Россия

Песков оценил влияние вторжения ВСУ в Курскую область на эскалацию конфликта

Песков: вылазки, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, эскалируют конфликт

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, до предела эскалируют напряженность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на опасения кандидата в президента США Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны.

«Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — сказал он.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Песков ранее заявлял, что вторжение противника в Курскую область не останется без ответа. «Речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия, они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о встрече Дурова с Макроном. Что президент Франции ему предлагал?

      Стало известно о загоревшемся под Кировом после атаки БПЛА резервуаре с нефтепродуктами

      Роспотребнадзор оценил сложившуюся в России ситуацию с лихорадкой Западного Нила

      На видео попал момент взрыва после удара дрона в Кировской области

      В Кремле высказались о вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт на Украине

      Молдавия наметила план возвращения Приднестровья

      Россиянина задержали за поддержку ВСУ и террористов

      В Кремле рассказали о мирной инициативе Моди по Украине

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

      В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше