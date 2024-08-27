Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 27 августа 2024Россия

Соратник Кадырова перечислил остановленные в Курской области бригады ВСУ

Генерал Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов перечислил бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые удалось остановить в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я сказал, что мы вас будем уничтожать — мы вас уничтожаем пачками. 61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, в Курскую область Киев перекинул 92-ю и 95-ю бригады, которые также удалось остановить. Он также отметил, что солдаты противника вместо того, чтобы сдаться, снимают пропагандистские видео.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторжение ВСУ в российский регион не останется без ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

      Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

      Глава офиса Зеленского рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Раскрыты потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

      Режиссера «Гардемаринов» экстренно госпитализировали в Москве

      В России заявили об ускорении наступления на покровском направлении

      В действиях Российской армии увидели повторение подвига Брестской крепости

      Додон предрек Молдавии судьбу колонии после евроинтеграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше