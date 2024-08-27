Соратник Кадырова перечислил остановленные в Курской области бригады ВСУ

Генерал Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области

Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов перечислил бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые удалось остановить в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я сказал, что мы вас будем уничтожать — мы вас уничтожаем пачками. 61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, в Курскую область Киев перекинул 92-ю и 95-ю бригады, которые также удалось остановить. Он также отметил, что солдаты противника вместо того, чтобы сдаться, снимают пропагандистские видео.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторжение ВСУ в российский регион не останется без ответа.