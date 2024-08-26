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12:39, 26 августа 2024Россия

Песков впервые заявил об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область

Песков заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на нападение на Курскую область.

«Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал представитель Кремля.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До случившегося существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств», считает он.

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      Никита Абрамов
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