Песков впервые заявил об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область

Песков заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на нападение на Курскую область.

«Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал представитель Кремля.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До случившегося существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств», считает он.