Медведев исключил переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область

Медведев: переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область невоозможны

Переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область невозможны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал он.

По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств». Речь идет про ранние переговоры о мире, которые могли быть предложены Москве и навязаны Киеву международным сообществом, уточнил политик.

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области будет больше бессмысленных трат, подбитой военной техники и потерь, считает политик. «И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев», — подытожил он.