Названо число пострадавших при атаках ВСУ в Курской области

ТАСС: в Курской области более 140 человек пострадали из-за атак ВСУ

В Курской области более 140 человек пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

75 человек из этого числа, в том числе четверо детей, находятся в больницах. Жертвами агрессии со стороны Украины стали 17 человек.

Российские бойцы вступили в бой с подразделениями ВСУ в курском приграничье 6 августа. На территории региона ведутся боевые действия.

Ранее жительница города Суджи Курской области рассказала, как украинские бойцы вели прицельный огонь по покидающим населенный пункт россиянам. По ее словам, солдаты ВСУ стреляли по автомобилям «как в тире». Россиянка и ее муж получили ранения. Пассажирку ехавшей перед ними машины спасти не удалось.