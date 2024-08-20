Жительница Суджи рассказала о стрельбе солдат ВСУ по людям «как в тире»

Жительница Суджи: бойцы ВСУ прицельно стреляли в автомобили местных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельно стреляли в покидавших Суджу жителей. Об этом одна из горожанок рассказала «Звезде». Фрагмент беседы с ней опубликован в Telegram телеканале.

По словам женщины, украинские солдаты стреляли по машинам с находившимися в них людьми «как в тире». Пассажирку ехавшей перед ней машины спасти не удалось. Сама собеседница телеканала, а также ее муж получили ранения.

«У меня крови настолько было много, что (...) брюки полностью окрасило», — пояснила жительница Суджи.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил о расправах бойцов ВСУ над жителями Курской области. Он пояснил, что получил большое количество подтверждающих это снимков.