Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:24, 20 августа 2024Россия

«Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ расстреливали в упор мирных жителей Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Petrov Sergey / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил украинских военных в расправах над местным населением в Курской области и заявил, что ему отправили много фотографий, где видны расстрелянные мирные жители.

Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок

Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он сказал, что «это очень тяжело осознавать», но назвал ситуацию «реальностью». Командир спецназа «Ахмат» выразил соболезнования и пообещал отомстить за погибших.

Материалы по теме:
В Курской области продолжаются ожесточенные бои. Что говорят о действиях ВСУ российские военкоры?
В Курской области продолжаются ожесточенные бои.Что говорят о действиях ВСУ российские военкоры?
9 августа 2024
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры.О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
12 августа 2024

Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита

Алаудинов сообщил, что ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как в качестве живого щита. По его словам, украинские военные пришли в учреждение и заняли в нем первый этаж.

Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли

Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Ранее командир спецназа «Ахмат» допросил украинских военнопленных, которых заманили к российским войскам при помощи рации. По словам Алаудинова, в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню». При этом сами пленные утверждали, что попали в Курскую область обманным путем.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

Очевидец рассказал, что ВСУ обстреливали из танков дома

Житель приграничного села Свердликово в Курской области по имени Сергей рассказал, что ВСУ обстреливали из танков дома мирных жителей в населенном пункте в 400 метрах от границы с Украиной.

Когда он эвакуировался пешком вместе с другими жителями, видел, как украинские формирования вели артиллерийский огонь по жилым домам — здания охватывал огонь. Атаки, с его слов, также велись коптерами.

Собрались спонтанно, одна женщина была с нами, потому что начали стрелять, бомбить все на свете. Начали выходить — стали стрелять со всех сторон из танков, по людям. БТР шуровали напропалую (...) прямо в мирных жителей, их это не волнует

Сергейжитель Курской области

Житель села Мартыновка Виталий Скибин озвучил аналогичную информацию. В этом населенном пункте ВСУ появились 9-10 августа. «Они начали стрелять с танков… Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — сказал мужчина.

В Следственном комитете России сообщили, что следователи зафиксировали атаки ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области.

В частности, украинские военные открыли огонь по мирным жителям, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. В Судже украинский оператор дрона намеренно направил аппарат на машину скорой помощи. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с ранениями госпитализирован. В ведомстве подчеркнули, что это лишь некоторые примеры.

Бои в Курской области продолжаются уже более десяти дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Ольга Бузова намекнула на беременность

      Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

      58-летняя женщина попала под суд за видео сексуального характера с участием рыбы

      Врач раскрыла неожиданную опасность остановок дыхания во сне

      В США оценили шансы Трампа и Харрис закончить конфликт на Украине

      Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником

      Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

      В Петербурге узнали про уголовные дела против блогера Поднебесного

      Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше