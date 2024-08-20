«Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ расстреливали в упор мирных жителей Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил украинских военных в расправах над местным населением в Курской области и заявил, что ему отправили много фотографий, где видны расстрелянные мирные жители.

Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он сказал, что «это очень тяжело осознавать», но назвал ситуацию «реальностью». Командир спецназа «Ахмат» выразил соболезнования и пообещал отомстить за погибших.

Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита

Алаудинов сообщил, что ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как в качестве живого щита. По его словам, украинские военные пришли в учреждение и заняли в нем первый этаж.

Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Ранее командир спецназа «Ахмат» допросил украинских военнопленных, которых заманили к российским войскам при помощи рации. По словам Алаудинова, в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню». При этом сами пленные утверждали, что попали в Курскую область обманным путем.

Очевидец рассказал, что ВСУ обстреливали из танков дома

Житель приграничного села Свердликово в Курской области по имени Сергей рассказал, что ВСУ обстреливали из танков дома мирных жителей в населенном пункте в 400 метрах от границы с Украиной.

Когда он эвакуировался пешком вместе с другими жителями, видел, как украинские формирования вели артиллерийский огонь по жилым домам — здания охватывал огонь. Атаки, с его слов, также велись коптерами.

Собрались спонтанно, одна женщина была с нами, потому что начали стрелять, бомбить все на свете. Начали выходить — стали стрелять со всех сторон из танков, по людям. БТР шуровали напропалую (...) прямо в мирных жителей, их это не волнует Сергей житель Курской области

Житель села Мартыновка Виталий Скибин озвучил аналогичную информацию. В этом населенном пункте ВСУ появились 9-10 августа. «Они начали стрелять с танков… Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — сказал мужчина.

В Следственном комитете России сообщили, что следователи зафиксировали атаки ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области.

В частности, украинские военные открыли огонь по мирным жителям, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. В Судже украинский оператор дрона намеренно направил аппарат на машину скорой помощи. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с ранениями госпитализирован. В ведомстве подчеркнули, что это лишь некоторые примеры.

Бои в Курской области продолжаются уже более десяти дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

