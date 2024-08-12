СКР сообщил об атаках ВСУ мирного населения и гражданских объектов в Курской области

СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению Курской области

Следователи зафиксировали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению и гражданским объектам в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В частности, украинские военные открыли огонь по мирным жителям, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. В Судже украинский оператор дрона намеренно направил аппарат на машину скорой помощи. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с ранениями госпитализирован. В ведомстве подчеркнули, что это лишь некоторые примеры.

7 августа СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Фигурантами по этому делу проходят командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовых украинских бригад.