По факту нападения на населенные пункты Курской области возбудили дело

СКР возбудил дело по факту нападения на населенные пункты Курской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело завели по нескольким статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают тех, кто отдавал и исполнял приказы об атаке гражданских объектов.

6 августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после массированного обстрела Курской области со стороны Вооруженных сил Украины и попытке прорвать государственную границу России. Известно, что в ходе этого нападения пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.