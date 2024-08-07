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13:47, 7 августа 2024Силовые структуры

По факту нападения на населенные пункты Курской области возбудили дело

СКР возбудил дело по факту нападения на населенные пункты Курской области

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело завели по нескольким статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают тех, кто отдавал и исполнял приказы об атаке гражданских объектов.

6 августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после массированного обстрела Курской области со стороны Вооруженных сил Украины и попытке прорвать государственную границу России. Известно, что в ходе этого нападения пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.

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