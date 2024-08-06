Глава СК поручил возбудить дело по факту нападения на населенные пункты Курской области

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на Курскую область

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и всех причастных к попытке прорыва границы в районе Курской области. В СК подчеркнули, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа отступила.