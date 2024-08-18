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14:24, 18 августа 2024Россия

Кадыров показал видео с рассказом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ

Кадыров показал допрос бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманным путем привезли в Курскую область, где они уже попали в плен. Видео с допросом военнослужащего опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По данным Кадырова, пленили украинцев российские бойцы «Каштана», заманив с помощью рации.

На кадрах видно, как Алаудинов рассказывает о том, что в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню». Со слов пленных, в составе их бригады якобы было две машины, в каждой из которой находилось 10 человек, среди них — два снайпера.

«Один сразу получил осколок, его забрали, а второй уже пулю в лоб получил (...) Мы остались в посадке, пошли через поле. По рации получили сообщение, что надо эвакуировать [бойцов] — один человек без ноги и два с осколками. Мы их не нашли, они где-то в подсолнухах остались», — рассказал на видео пленный.

Отвечая на вопрос Алаудинова, как они оказались в Курской области, пленные заявили, что их якобы завезли обманным путем.

На это Алаудинов ответил, что русские им не враги. «Ваши враги — не русские, ваши враги сидят в Америке. Это ваши хозяева, которые гонят вас на убой, вы никак не хотите этого понять и претесь, претесь. Мы вас уничтожили за эти дни, наверное, столько, что реально ужас. Осознание приходит слишком поздно (...) За что вы воюете?» — заявил Алаудинов.

Ранее Кадыров публиковал видео, на котором пленный боец «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) рассказал командиру спецназа «Ахмат» о потерях бригады в Курской области, заявив, что лично наблюдал восемь убитых.

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      Елена Торубарова
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