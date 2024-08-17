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13:16, 17 августа 2024Россия

Кадыров показал видео с рассказом пленного азовца о потерях бригады в Курской области

Пленный боец «Азова» рассказал Алаудинову о потерях бригады в Курской области

Пленный боец «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) рассказал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову о потерях бригады в Курской области. Видео с допросом военнослужащего показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На кадрах видно, как Алаудинов спрашивает пленного азовца, большие ли потери они понесли при заходе на российскую территорию. Украинец заявил, что лично наблюдал восемь убитых. «Это вот чисто из вас [азовцев]?» — спрашивает Алаудинов, на что пленный отвечает утвердительно.

Помимо этого, член «Азова» утверждает, что занимал должность повара, а в Курскую область попал «по залету». После чего Алаудинов демонстрирует изъятые у мужчины вещи, в числе которых также есть православные крестики. Пленный военный призвал украинцев «уходить домой», а на вопрос о том, возможно ли победить российских военных, отвечает: «Нет».

Как уточнил Кадыров, военнослужащий сдался в плен вынужденно, в ходе боя против российских бойцов.

Ранее Алаудинов сообщил о взятии в плен украинских военных, в числе которых был азовец, а также двое бойцов 61-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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