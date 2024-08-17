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00:35, 17 августа 2024Россия

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» взял в плен азовца в Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в Telegram-канале заявил о том, что в Курской области в плен были военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боец бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», — сказал генерал-майор.

Кроме того, российские военные подбили в Курской области пять пикапов и пять бронемашин, два грузовика и робот-дрон разминирования, уточнил Алаудинов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 220 солдат. Помимо личного состава украинская армия за 24 часа лишилась нескольких единиц бронетехники, в числе которых были четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин.

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      Марина Совина
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