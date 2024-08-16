Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 220 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области до 220 солдат. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо личного состава украинская армия за 24 часа лишилась нескольких единиц бронетехники, в числе которых были четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин.

Также российским войскам удалось поразить три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и два орудия полевой артиллерии.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Во время боев в регионе российским бойцам удалось пленить нескольких украинских военнослужащих. В их числе была девушка, добровольно вступившая в ряды ВСУ.