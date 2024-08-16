В Курской области пленили добровольно вступившую в ВСУ девушку

В Курской области ВС России пленили девушку, добровольно вступившую в ВСУ

Российские войска в Курской области взяли в плен несколько бойцов, среди которых оказалась девушка-военнослужащая, которая добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Украинских солдат, взятых в плен, спросили, мобилизовали ли их. Один из мужчин ответил, что их насильно засунули в автобус и увезли. По его словам, в Курскую область они приехали из Одессы.

Автор видео спросил девушку, взятую в плен, как она оказалась в Курской области. «Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — сказала она в ответ.

Ранее стало известно, что пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) ВСУ были взяты в плен у села Малая Локня в Курской области. Коптер заснял видео, как российские военные ведут двух пленных в лесопосадку, где находились ранее захваченные украинские солдаты.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.