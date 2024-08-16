Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 16 августа 2024Россия

В Курской области пленили добровольно вступившую в ВСУ девушку

В Курской области ВС России пленили девушку, добровольно вступившую в ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска в Курской области взяли в плен несколько бойцов, среди которых оказалась девушка-военнослужащая, которая добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Украинских солдат, взятых в плен, спросили, мобилизовали ли их. Один из мужчин ответил, что их насильно засунули в автобус и увезли. По его словам, в Курскую область они приехали из Одессы.

Автор видео спросил девушку, взятую в плен, как она оказалась в Курской области. «Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — сказала она в ответ.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Ранее стало известно, что пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) ВСУ были взяты в плен у села Малая Локня в Курской области. Коптер заснял видео, как российские военные ведут двух пленных в лесопосадку, где находились ранее захваченные украинские солдаты.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Популярный российский курорт остался без водоснабжения

      На мирового автогиганта подали в суд за падения акций

      Россиянин выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео

      В Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии

      В России подготовили главный нацпроект по развитию экономики

      В центре Москвы выросли помидоры

      В Курской области пленили добровольно вступившую в ВСУ девушку

      Перечислены отличия iPhone 16 от старых смартфонов Apple

      Вооруженные мужчины похитили критиковавшего власти блогера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше