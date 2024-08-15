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16:00, 15 августа 2024Россия

Экс-советник главы МО указал на связь захода ВСУ в Курскую область со спецслужбами Запада

Экс-советник главы МО: заход ВСУ в Курскую область связан со спецслужбами Запада

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Заход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область управляется спецслужбами Запада. Об этом сообщил экс-советник главы Минобороны (МО) России Андрей Ильницкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Вторжение в Курскую область — это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», — сказал он.

Пока преимущество находится у России, продолжил Ильницкий, Украина не пойдет ни на какие переговоры.

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С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что передвижение противника в Курской области остановлено. Через день, 15 августа, генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

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      Никита Абрамов
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