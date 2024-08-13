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10:01, 13 августа 2024Россия

Соратник Кадырова заявил об остановке передвижения ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ в Курской области

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже остановлено. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что Вооруженные силы России уже третий день занимаются уничтожением техники и живой силы противника.

По мнению Алаудинова, украинская сторона «уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось».

До этого соратник главы Чечни рассказал, что украинская армия несет большие потери в Курской области.

Как утверждает Алаудинов, за два дня в Курской области ВСУ потеряли 45 единиц техники. О потерях российской стороны командир «Ахмата» не стал раскрывать информацию.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, глубина проникновения Украины на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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