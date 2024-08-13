Соратник Кадырова оценил потери ВСУ в Курской области

Соратник Кадырова Алаудинов: ВСУ несут большие потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут большие потери в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Ежедневно уничтожается очень большое количество личного состава противника. Противник действительно несет большие потери», — сказал он.

По данным Алаудинова, за два дня в Курской области украинские военные потеряли 45 единиц техники. О потерях российской стороны командир «Ахмата» не сообщил.

Алаудинов ранее опроверг данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен ВСУ в Курской области. По его утверждению, ни один военнослужащий не сдавался в плен — «ребята бьются, как львы», сообщал соратник Кадырова.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).