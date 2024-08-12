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15:22, 12 августа 2024Россия

Власти сообщили об отсутствии информации о судьбе жителей занятых ВСУ населенных пунктов

Врио курского губернатора: нет данных о судьбе жителей занятых ВСУ пунктов

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек, которые находятся в курских населенных пунктах, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

«Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал он во время совещания, которое проводит президент России Владимир Путин по Курской области.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее Смирнов заявлял о сложной оперативной обстановке. По словам чиновника, власти региона работают над нормализацией ситуации вместе с соцслужбами и общественными организациями. Смирнов добавил, что руководство Курской области занимается вывозом жителей с опасных территорий.

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