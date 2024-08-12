Названо число находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину о глубине прорыва ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По его данным, глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Из приграничных территорий эвакуировали 121 тысячу человек.

В Курской области выкопали 40 километров противотанкового рва для защиты от атак со стороны Украины. Кроме того, в приграничье по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, отчитался врио губернатора.

Путин ранее назвал главной задачей России выбить ВСУ с территории Курской области. Противник получит ответ на свои действия, цели СВО при этом будут достигнуты, пообещал глава государства.

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. По последним данным, они ведутся в Суджанском и Кореневском районах приграничного региона, ВСУ также предпринимают попытки проникнуть на территорию Белгородской области. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).