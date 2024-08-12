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14:54, 12 августа 2024Россия

Путин назвал главную задачу в Курской области

Путин назвал главной задачей в Курской области выбить ВСУ с территории РФ

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Главная задача России в Курской области — выбить противника с территории России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничье, его трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас — это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации», — считает глава государства.

По его словам, противник получит ответ на свои действия, цели СВО при этом будут достигнуты. Путин впоследствии попросил доложить об оперативной обстановке глав Брянской, Белгородской и Курской областей.

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Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. По последним данным, они ведутся в Суджанском и Кореневском районах приграничного региона, Россия также отражает атаки ВСУ. Еще в один район — Беловский — днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться. На следующий день после случившегося местные власти назвали обстановку там очень напряженной.

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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