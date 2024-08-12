Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка войск «Север» отразила семь атак ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что противник предпринял попытки атаки силами штурмовых групп 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Они пытались прорваться в районах Мартиновки, Борки и Коренево — группировка войск «Север» отразила атаки ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии.

По информации Министерства, суточные потери противника в Курской области составили до 260 военных, а также 31 единица бронетехники, 27 автомобилей и несколько гаубиц Д-30. О потерях российской стороны в ведомстве не сообщили.

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. По последним данным, они ведутся в Суджанском и Кореневском районах приграничного региона. Еще в один район — Беловский — днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться. На следующий день после случившегося местные власти назвали обстановку там очень напряженной.

На фоне ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).