Часть жителей российского региона призвали срочно покинуть дома из-за активности ВСУ

Мэрия Белгорода призвала жителей Краснояружского района покинуть дома из-за ВСУ

Жителей Краснояружского района призвали срочно покинуть свои дома из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены», — говорится в сообщении администрации российского города.

Утром в понедельник, 12 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в приграничных районах региона продолжаются почти неделю.