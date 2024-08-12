Российский губернатор заявил об активности ВСУ на границе

Губернатор Гладков: ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — сказал губернатор.

По его словам, из приграничного района в целях безопасности начали перемещать жителей в более безопасные места. На месте происшествия работают сотрудники администрации Белгородской области, отчитался руководитель региона, добавив, что для перемещения жителей уже организован специальный транспорт.

10 августа ВСУ заходили в одно из сел Белгородской области и захватили двух жителей. В селе Пороз белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов.

В Белгородской, Брянской и Курской областях с пятницы, 9 августа, действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в приграничных районах региона продолжаются почти неделю.