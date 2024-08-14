Пять украинских военных вязли в плен возле Малой Локни в Курской области

Пять военных 82-й украинской ДШБ взяты в плен у Малой Локни в Курской области

Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен у села Малая Локня в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», — уточнил собеседник агентства.

Коптер заснял видео, как российские военные ведут двух пленных в лесопосадку, где находились ранее захваченные бойцы ВСУ. Двоим военнопленным дали воды, после этого был произведен досмотр и допрос..

Ранее взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в российский регион.

