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04:22, 14 августа 2024Россия

Пять украинских военных вязли в плен возле Малой Локни в Курской области

Пять военных 82-й украинской ДШБ взяты в плен у Малой Локни в Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен у села Малая Локня в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», — уточнил собеседник агентства.

Коптер заснял видео, как российские военные ведут двух пленных в лесопосадку, где находились ранее захваченные бойцы ВСУ. Двоим военнопленным дали воды, после этого был произведен досмотр и допрос..

Ранее взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в российский регион.

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      Марина Совина
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