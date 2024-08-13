Бойцы ВСУ рассказали о пленении через сутки после вторжения в Курскую область

Военные ВСУ попали в плен через сутки после вторжения в Курскую область

Взятые в плен в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в российский регион. Об этом во вторник, 13 августа, со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

По словам пленников, их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские военные попали в плен возле села Мартыновка. В отношении одного из командиров бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве и покушении на убийство.

12 августа, когда были опубликованы первые допросы задержанных украинцев, один из пленных рассказал о планах командования. Сначала военнослужащие ВСУ хотели дойти до Курска, а дальше проследовать в Белгород. Их главной целью было «захватить побольше территорий».