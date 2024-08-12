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13:54, 12 августа 2024Силовые структуры

Пойманный ФСБ украинский военный рассказал о планах ВСУ в Курской области

Взятый в плен боец ВСУ заявил о планах захвата Курска и Белгорода

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Задержанный в Курской области украинский военный рассказал, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали дойти до Курска и Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала военнослужащие ВСУ хотели дойти до Курска, а дальше проследовать в Белгород. Их главной целью было «захватить побольше территорий», заявил задержанный.

Ранее сообщалось, что в Курской области сотрудники ФСБ задержали украинского военного. На допросе он рассказал, что получил приказ расстреливать на месте всех местных жителей, которые оказывают сопротивление. Военнослужащий также сообщил, что Украина хотела использовать захват приграничных районов для мирного договора с Россией.

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