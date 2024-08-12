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13:44, 12 августа 2024Силовые структуры

Пойманный в Курской области военный ВСУ рассказал о мародерстве

ФСБ: пленный сообщил о приказе убивать мирных жителей под Курском
Начало событий в новости В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Задержанный в Курской области украинский военный рассказал на допросе о преступном приказе командования расстреливать местное население. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

По словам пленного, Вооруженным силам Украины (ВСУ) приказано открывать огонь по жителям Курской области в случае сопротивления. Также он сообщил о мародерстве украинских военных, которые брали все, что могли унести.

По его словам, ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» с целью использовать их для обмена во время мирных переговоров с Россией.

Ранее 12 августа ФСБ сообщила о задержании в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й бригады ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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