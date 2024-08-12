В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

В Курской области ФСБ задержала украинского военного

В Курской области сотрудники ФСБ задержали украинского военного. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина служил в 80-ой бригаде Вооруженных сил Украины. Во время допроса он рассказал, что получил приказ расстреливать на месте всех местных жителей, которые оказывают сопротивление. Военнослужащий также сообщил, что он и его коллеги занимались в Курской области мародерством.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области.