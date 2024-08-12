Взятый в плен в Курской области военный ВСУ рассказал о цели захвата приграничных районов

ФСБ: Украина хотела использовать захват приграничных районов для договора с РФ

Украина хотела использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. Об этом на видео ФСБ заявил пойманный в Курской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

По его словам, командование планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.

О задержании военнослужащего 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области стало известно ранее 12 августа. Во время допроса он сообщил, что вместе с сослуживцами занимался мародерством в Курской области.

