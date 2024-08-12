Взятый в Курской области в плен боец ВСУ назвал последнюю надежду Украины

Пленный заявил, что Киев считает атаку на Курскую область последней надеждой ВСУ

Начало событий в новости Взятый в плен в Курской области военный ВСУ рассказал о цели захвата приграничных районов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают атаку на Курскую область последней надеждой Киева. Об этом рассказал украинский пленный, взятый сотрудниками ФСБ в приграничном регионе, передает ТАСС.

На допросе он заявил, что Украина рассчитывала использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. С этой целью ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ был схвачен российскими спецслужбами в Беловском районе Курской области.