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14:07, 12 августа 2024Силовые структуры

Взятый в Курской области в плен боец ВСУ назвал последнюю надежду Украины

Пленный заявил, что Киев считает атаку на Курскую область последней надеждой ВСУ
Начало событий в новости Взятый в плен в Курской области военный ВСУ рассказал о цели захвата приграничных районов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают атаку на Курскую область последней надеждой Киева. Об этом рассказал украинский пленный, взятый сотрудниками ФСБ в приграничном регионе, передает ТАСС.

На допросе он заявил, что Украина рассчитывала использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. С этой целью ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ был схвачен российскими спецслужбами в Беловском районе Курской области.

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      Любовь Ширижик
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