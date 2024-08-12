Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ все больше обстреливают мирное население

В Брянской области участились обстрелы мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложил губернатор региона Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в приграничных субъектах. Трансляция встречи велась в Telegram-канале Кремля.

При этом Богомаз подчеркнул, что ситуация в Брянской области, «можно сказать, стабильная». По его словам, еженедельно в регионе фиксируется от 80 до 90 обстрелов. «Но что хочу отметить, это то, что за последнее время мы видим, как они все больше и больше начинают обстреливать мирное население», — сказал он.

12 августа Путин провел совещание по ситуации на российской границе. В ходе встречи глава государства объяснил действия ВСУ в Курской области желанием Киева улучшить переговорные позиции. Он также подчеркнул, что о диалоге с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре», не может идти речи.

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджу. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. В последующие дни бои на территории региона продолжились. По последним данным властей, Украина контролирует 28 населенных пунктов. Пострадал 121 человек, еще 12 спасти не смогли. Из приграничной зоны региона эвакуировали 121 тысячу человек. Всего эвакуации подлежат 180 тысяч граждан