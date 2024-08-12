Раскрыто число жертв атаки ВСУ в Курской области

Смирнов: в Курской области в результате нападения ВСУ погибли 12 человек

Число жертв среди мирного населения в результате нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область раскрыл врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, в результате украинской атаки не выжили 12 человек. Еще 121 человек получил различные ранения.

Кроме того, Смирнов сообщил, что на данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области. Он уточнил, что глубина проникновения украинской армии на территорию РФ составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

Всего было эвакуировано более 120 тысяч человек.