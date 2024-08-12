Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 12 августа 2024Россия

Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек

Врио губернатора Смирнов: из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он доложил главе государства, что в Курской области сейчас сложная обстановка. Смирнов отметил, что всего эвакуации подлежат 180 тысяч граждан. Свыше 120 тысяч из них уже успели выехать из приграничных районов, разъяснил он.

По данным врио главы, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Остается неизвестна судьба около двух тысяч человек, которые находятся в этих населенных пунктах, указал Смирнов.

Ранее Путин в ходе совещания предположил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил действия Киева в Курской области

      Россиянка нашла «зуб Дьявола» в лесу

      В Молдавии прекратили работу поставлявших авиазапчасти в Россию компаний

      Ганчев рассказал о тактике ВСУ на харьковском направлении

      Мораторий на выплату кредитов введут в приграничных регионах

      Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

      Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024

      Белорусские военные вылетели в Россию на учения ВВС и ПВО

      Российский стример получил несколько миллионов рублей от подписчика и купил BMW

      Минобороны показало кадры поражения «Ланцетом» бронемашины ВСУ под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше