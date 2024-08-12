Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек

Врио губернатора Смирнов: из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек

Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он доложил главе государства, что в Курской области сейчас сложная обстановка. Смирнов отметил, что всего эвакуации подлежат 180 тысяч граждан. Свыше 120 тысяч из них уже успели выехать из приграничных районов, разъяснил он.

По данным врио главы, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Остается неизвестна судьба около двух тысяч человек, которые находятся в этих населенных пунктах, указал Смирнов.

Ранее Путин в ходе совещания предположил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем.