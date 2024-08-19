Алаудинов: ВСУ заняли этаж детдома в Курской области и сделали из детей щит

Командир спецназа «Ахмат» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как щит. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита и рассказал, что украинские военные нашли детдом в Курской области и заняли в нем первый этаж.

«Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил он.

Ранее Алаудинов заявил о подготовке ВСУ атаки с нового направления. По его словам, чтобы попробовать зайти с другой стороны, украинские войска начали передислокацию на курском направлении.