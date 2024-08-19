Командир «Ахмата» заявил о передислокации ВСУ на курском направлении и объяснил ее цель

Алаудинов заявил, что ВСУ передислоцируются на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) передислоцируются на курском направлении, чтобы начать атаку на новом участке. Об этом заявил командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем. При этом Алаудинов подчеркнул, что минувший день, 18 августа, выдался тяжелым, так как ВСУ предприняли «несколько волн наката».

«Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники. На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — объяснил командир «Ахмата», добавив, что российские военные все фиксируют и готовы встретить любые действия ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм. У строения оказались повреждены три пролета. Для вывоза местных жителей используются лодки.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.