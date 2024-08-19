ВСУ ударили по третьему мосту под Курском

Shot: ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ночью по третьему мосту через реку Сейм под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, сейчас на мосту в Курской области разбито три пролета. Российские военные в приграничном регионе полностью обеспечиваются понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуацию мирных жителей, узнал Shot.

Как указало издание, людей помогают вывозить на лодках.

Ранее сообщалось, что украинской стороне удалось разрушить два моста через Сейм. Всего их в Глушковском районе Курской области было три, и они обеспечивали транспортную доступность нескольким десяткам населенных пунктов в приграничье.

До этого пенсионер с инвалидностью Юрий Сухоруков спас из села Гуево в Курской области 60 односельчан.

Бои в Курской области длятся уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.