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09:56, 19 августа 2024Россия

ВСУ ударили по третьему мосту под Курском

Shot: ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области

Кадр: Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ночью по третьему мосту через реку Сейм под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, сейчас на мосту в Курской области разбито три пролета. Российские военные в приграничном регионе полностью обеспечиваются понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуацию мирных жителей, узнал Shot.

Как указало издание, людей помогают вывозить на лодках.

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Ранее сообщалось, что украинской стороне удалось разрушить два моста через Сейм. Всего их в Глушковском районе Курской области было три, и они обеспечивали транспортную доступность нескольким десяткам населенных пунктов в приграничье.

До этого пенсионер с инвалидностью Юрий Сухоруков спас из села Гуево в Курской области 60 односельчан.

Бои в Курской области длятся уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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