Пенсионер с инвалидностью спас 60 односельчан из атакованного ВСУ села в Курской области

Пенсионер с инвалидностью спас из села Гуево Курской области 60 односельчан

Пенсионер с инвалидностью Юрий Сухоруков спас из села Гуево в Курской области 60 односельчан. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Мужчина вместе с супругой покинул населенный пункт Гуево Суджанского района сразу после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он рассказал, что у всех жителей приграничья уже давно на всякий случай подготовлены «тревожные чемоданчики», которые можно будет взять собой в случае срочной эвакуации.

Россиянин создал Telegram-канал для жителей Гуево, где учил их определять откуда летят снаряды ВСУ. Также он оповещал односельчан об опасности. Когда часть жителей сообщили ему, что хотят покинуть атакованный ВСУ населенный пункт, он организовал встречу с ними в Беловском районе.

Чтобы добраться до точки сбора, группа из 60 людей прошла за день около 35 километров — часть пути одну из пожилых женщин пришлось по очереди нести на руках. Чтобы выйти из окружения, россияне переплывали реку. Все это время Сухоруков координировал их действия по телефону — никто не пострадал, хотя украинские военные постоянно пытались обстрелять колонну людей, которая преимущественно состояла из пожилых женщин.

Ранее многодетный отец Роман Яценко пробрался в город Суджа и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться. Выйти из города было непросто, семье пришлось двигаться ползком и на полусогнутых ногах.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего неизвестно.