Мужчина вывел пятерых детей из обстреливаемого ВСУ российского города

РБК: в Курской области многодетный отец спас 5 детей из обстреливаемой ВСУ Суджи

Житель Курской области, многодетный отец Роман Яценко пробрался в город Суджа, обстреливаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ), и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться. О спасении людей из российского города сообщает «РБК Черноземье».

В момент вторжения украинских войск в Курскую область Яценко работал на вахте в Москве, его семья оставалась в Судже. Мужчина поехал назад к родным, но въезд в город к его приезду уже был закрыт. Тогда он пошел пешком от Мартыновки (населенный пункт в нескольких километрах от Суджи), на пути он встретил автоматчика, выборочно обстреливавшего местность, а также столкнулся с беспилотниками. Прорваться в город ему удалось 8 августа.

«Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: "Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы". Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — рассказал Яценко.

Выйти из города было непросто, семье пришлось двигаться ползком и на полусогнутых ногах. Мужчина рассказал, что им помогли железная дисциплина и тактическое мышление. Около вокзала они нашли женщину, которая также попала в безвыходную ситуацию, не в силах покинуть обстреливаемый город, поскольку уезжающие машины ее не брали.

Люди успешно покинули Суджу, теперь они находятся в пункте временного размещения в Курске.

Ранее жительница Суджи Татьяна Шелехова рассказала, как долго пряталась с внучкой в подвале, ожидая возможности покинуть дом. Им также удалось бежать и оказаться в пункте временного размещения за пределами обстреливаемой местности.