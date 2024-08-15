Очевидец расскаал о стрельбе ВСУ из танков по домам в Курской области

Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область, специально стреляли из танков по домам мирных жителей. Об этом сообщил итель села Мартыновка Виталий Скибин, его цитирует РИА Новости.

В Мартыновке, по его словам, украинские военные появились 9-10 августа. «Они начали стрелять с танков… Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — вспоминает очевидец.

Он рассказал, что впоследствии увидел на улицах, что в жилых домах были разбиты окна, очень много зданий также сгорело. Других подробностей о ситуации мужчина не привел.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются девятый день — в регионе бои ведут свыше 11 тысяч украинских военнослужащих. Под контролем противника, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.