Алаудинов: ВСУ задействовали в Курской области свыше 11 тысяч военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали свыше 11 тысяч военнослужащих в боях в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ не удалось выполнить поставленную перед ними задачу. Армия России уже уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которые перебросили в Курскую область, отчитался Алаудинов.

Глава чеченского спецназа добавил, что Россия почти завершила блокирование ВСУ в Курской области. На этом фоне украинская армия начинает окапываться во избежание уничтожения. Она не желает продвигаться вперед, заверил соратник Кадырова.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются девятый день. За минувшие сутки в регионе ВСУ потеряли до 420 человек. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.