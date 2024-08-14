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11:48, 14 августа 2024Россия

Соратник Кадырова назвал число участвующих в боях в Курской области бойцов ВСУ

Алаудинов: ВСУ задействовали в Курской области свыше 11 тысяч военных

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали свыше 11 тысяч военнослужащих в боях в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ не удалось выполнить поставленную перед ними задачу. Армия России уже уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которые перебросили в Курскую область, отчитался Алаудинов.

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Глава чеченского спецназа добавил, что Россия почти завершила блокирование ВСУ в Курской области. На этом фоне украинская армия начинает окапываться во избежание уничтожения. Она не желает продвигаться вперед, заверил соратник Кадырова.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются девятый день. За минувшие сутки в регионе ВСУ потеряли до 420 человек. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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